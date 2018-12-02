Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, Burdur'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
ile Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur
'da yapımı devam eden stadı inceledi, Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu, AK Parti İl Teşkilatı'nda partililerle bir araya geldi.
Bakanlar Varank ile Kasapoğlu, bazı açılış ve toplantılar için geldikleri Burdur'da, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
yerleşkesindeki inşaatı devam eden stadı gezerek incelemelerde bulundu.
Kasapoğlu, tesislerin sadece üniversite öğrencilerine değil, tüm Burdurlulara hizmet vereceğini söyledi. Vatandaşlara da tesisleri kullanmaları yönünde çağrıda bulunan Kasapoğlu, spor yapmalarını önerdi.
Ardından iki Bakan, Burdur Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Varank ve Kasapoğlu, onların taleplerini dinledi.
Varank ve Kasapoğlu, AK Parti Burdur İl Başkanlığı'nı da ziyaret ederek basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda teşkilat üyeleriyle buluştu.
Mehmet Kasapoğlu,Mustafa Varank,Burdur
02 Aralık 2018 Pazar 19:03