Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, Manisa'da

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa sanayisinin sunulan destekleri etkin bir biçimde kullanarak geliştiğini ve güçlendiğini belirterek, "17 yılda bin 500'ün üzerinde firmaya teşvik belgesi vererek, 24 milyar liralık sermaye yatırımını destekledik." dedi.Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde soğutma endüstrisine parça üreten bir fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üretim bölümünde kaynak yaparak, işçilerle sohbet etti.Aynı işletmede bölge sanayicilerine hitap eden Varank, gittikleri her ilde sanayicilerle fikir alışverişinde bulunduklarını, üretimin nabzını tutup sorun ve önerileri dinlemeyi önemsediklerini belirtti.Her ilin potansiyelini daha ileriye taşımak adına önemli bir gayret ortaya koyduklarını anlatan Varank, "Manisa sanayisi de sunduğumuz desteklerin etkin bir biçimde kullanılmasıyla gelişti ve güçlendi. Burada 2002 yılında sadece 58 firma, 200 milyon liralık yatırım teşvik belgesine sahipti. 17 yılda bin 500'ün üzerinde firmaya teşvik belgesi vererek 24 milyar liralık sermaye yatırımını destekledik." diye konuştu.Akhisar ilçesinde de 1,5 milyar liranın üzerinde sabit sermaye yatırımını desteklediklerini kaydeden Varank, "Bu sayede Manisa ve Akhisar'ımız büyüdü ve güçlendi. Üretim demek istihdam demek. Verdiğimiz destekler sayesinde 65 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturduk." ifadelerini kullandı."Ar-Ge ekosistemi oluşturduk"Bakan Varank, ayrıca Manisa'da 5 bin işletmeye KOBİ desteği, 16 bin vatandaşa da girişimcilik eğitimi verdiklerini, 2 yeni organize sanayi bölgesi (OSB) kurduklarını ve toplam 7 OSB'de 62 bin kişiyi istihdam ettiklerini aktardı.Sanayide üretilen malların katma değerini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Varank, Manisa'da üniversiteleri, reel sektörü ve kamuyu bir araya getirerek, bir Ar-Ge ekosistemi oluşturduklarını, kente inovasyon ruhu kazandırdıklarını vurguladı.Varank, Manisa'da bu yatırımların ve teşviklerin sürmesi için yerel ile genel yönetim arasındaki uyumun sürmesinin önemine işaret ederek, "Hamdolsun Akhisar'da bizler uzun süredir bu uyumu yakaladık. Şimdi önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Akhisar'da tam bir uyumla bir 5 yıl daha hizmetlere odaklanmak istiyoruz." diye konuştu.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde üretmeye, ilerlemeye ve taş üstüne taş koymaya devam ettiklerini belirtti.Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:"31 Mart çok önemli bir süreç. Bu seçimlerde biz sadece yerel yönetimleri seçmeyeceğiz. Maalesef bu seçimlerde ülkemizin tökezlemesini isteyen birtakım odaklar var. Ülkemizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi pek çok oyunla, darbeyle, vesayet güçlerini devreye sokarak engellemeye çalıştılar. Hamdolsun her zaman halkın iradesi, milli irade galip geldi. Yine inşallah 31 Mart'ta da milli irade, halkın o temiz pak iradesi ortaya konacak ve bu kirli odaklara en güzel cevabı halkımız verecek. Biz de sizlerin emrinde her alanda çalışmaya devam edeceğiz "