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Bakanlardan "Milli Dayanışma Kampanyası"na kampanyasına destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesaplarından destek çağrısında bulundu.

31.03.2020 04:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 04:08
Bakanlardan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesaplarından destek çağrısında bulundu.
Adalet Bakanı Gül, "BizBizeYeterizTürkiyem" etiketini kullanarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'yla iyilik, kardeşlik ve dayanışma 83 milyona yayılacak. Biz 'bir' olunca çok olacağız." ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da Twitter'dan yaptığı açıklamada, tarih boyunca tüm zorlukları milletçe omuz omuza vererek aştıklarını belirterek, "Bugün de birlik ve beraberlik içinde bu güçlüğün de üstesinden geleceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'yla BizBizeYeterizTürkiyem." açıklamasını yaptı.
"Gün, zorlukları birlikte aşma günüdür"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda içinden geçilen bu zorlu sürecin elbet geride kalacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ancak tarih, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de milletimizin birliğini, beraberliğini ve fedakarlığını yazacaktır. 83 milyon hep birlikte bu zorlu süreci de şüphesiz aşacağız. Çünkü Biz BizeYeteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası ile dar gelirli kardeşlerimize destek oluyoruz. Gün, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günüdür. Gün, veren el olma günüdür. Gün, zorlukları birlikte aşma günüdür."
Bu arada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanyaya destek olarak 3 aylık maaşını bağışladığını aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Abdülhamit Gül, mehmet ersoy, Politika
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