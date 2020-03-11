Bakanların korona virüs toplantısı başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanlığında bir araya geldi.
11.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanlığında bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görüşmenin ardından Bilim Kurulu toplantısına katıldı.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
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