Haberler » Güncel » Bakanlığın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıklaması - Haber

Bakanlığın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıklaması

Sakarya'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:18Bakanlığın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıklaması
'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 229 firmaya ait 386 parti ürünün kamuoyuna açıklanmasını ve basında yer alan haberleri ihbar olarak kabul etti.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya'daki firmalarla ilgili soruşturma başlattı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürün kamuoyuna açıklanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadın yaralandı
16:06  Aksaray Adliyesi'nde görüşme odaları açıldı
16:01  Arif Nihat Asya vefatının 45. yılında anıldı
16:06  Filistin, Mescid-i Aksa'nın altındaki kazı çalışmaları için komisyon kurulmasını istedi
16:05  "Beyaz gelinliğini" giyen Akdamar Adası ziyaretçileri büyülüyor
14.01.2020 16:08:58