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Bakanlığının balık tutma, spor ve yürüyüş yapmanın yasaklanması kararına uyuluyor

Tekirdağ'da vatandaşlar, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı, deniz kıyısında balık tutmanın, spor ve yürüyüş yapmanın yasaklanmasına yönelik kararına uydu.

28.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:26
Tekirdağ 'da vatandaşlar, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı, deniz kıyısında balık tutmanın, spor ve yürüyüş yapmanın yasaklanmasına yönelik kararına uydu.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında park, mesire ve piknik alanlarına yönelik genelge gönderdi.
Genelgeye göre, vatandaşların hafta sonu başta olmak üzere il ve ilçelerdeki sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları yasaklandı.
Tekirdağ'da önceden hafta sonları sahilde balık tutan, spor ve yürüyüş yapan vatandaşlar bu yasağa uydu.
Süleymanpaşa sahilinde balık tutulan alanların boş olduğu gözlendi.
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Bakanlığının balık tutma, spor ve yürüyüş yapmanın yasaklanması kararına uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel

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Bakanlığının balık tutma, spor ve yürüyüş yapmanın yasaklanması kararına uyuluyor

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