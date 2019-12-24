Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Araçlar yeni düzenlemeye göre çekilecek

İçişleri Bakanlığı 81 ile Park Yasağı İhlali Uyarısı'nda bulundu. Bakanlık, park yasağı kuralı ihlali yapan araçlara trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde para cezası verilmesini, otoparklara çekilmemesini istedi.

MEVZUATA UYGUN HAREKET EDİLECEK

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge ile park yasağı kuralını ihlal etmiş ve sadece para cezası ile cezalandırılabilecek araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği halde otoparklara çekildiği; çekilme esnasında ve otoparklarda muhafazasında, mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı, bu durumun çeşitli mağduriyetlere yol açtığı uyarısında bulundu. Bakanlık, trafikten sorumlu kuruluşlar ve görevlilerce standart bir anlayışla ve mevzuata uygun hareket edilmesini istedi.

METRE KRİTERİ

Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 metre mesafede park eden araçlar çekilecek.

Bursa'da yol kenarına park eden Range Rover marka cipi kaldırmaya çalışan çekici yan yatmıştı

Bu kapsamda, trafikten sorumlu kuruluşlar ve görevlilerce standart bir anlayışla ve Kanunun amacına uygun hareket edilmesi, araç sahipleri ve sürücülerin yanı sıra trafikte bulunan tüm yol kullanıcılarının haklarının istisnasız korunması, yaşanabilecek keyfi uygulamaların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi konusunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesini istedi:

Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 m mesafede, Yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 m mesafede,

Usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, Kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 m mesafede, Engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar çekilecek.

ARAÇ ÇEKİLMESİ TRAFİK GÖREVLİLERİNİN REFAKATİNDE OLACAK

Çekme işlemi sırasında; aracın ihlalinden dolayı tescil plakasına gerekli cezai işlem uygulanacak. Aracın çekilmesine bizzat trafik görevlilerince karar verilecek ve refakatinde gerçekleştirilecek. Aracın plakası ve ihlal durumunu gösterecek şekilde görüntü kaydı (kamera veya fotoğraf) alınacak ve bu kayıtların uygun ortamlarda muhafazası sağlanacak.

Aracın çekiciye yüklenmesi esnasında çekilen aracın ve çevrenin güvenliğine dikkat edilecek. Araç çekiciye yüklendiği veya götürüldüğü sırada sahibinin/sürücüsünün gelmesi durumunda trafik idari para cezası karar tutanağı kendisine tebliğ edilecek, varsa yapılan masrafların (UKOME veya İl Trafik Komisyonları tarafından güncel belirlenen tarifeler üzerinden) makbuz karşılığında ödenmesi halinde araç sahibine/sürücüsüne teslim edilecek.