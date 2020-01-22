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Bakanlık açıkladı: 11 milyon fidanın yüzde 95'i tuttu

TARIM ve Orman Bakanlığı, 11 Kasım 2019'da 'Geleceğe Nefes Seferberliği' kapsamında Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanın yüzde 95'inin tuttuğunu açıkladı.

22.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:19Bakanlık açıkladı: 11 milyon fidanın yüzde 95'i tuttu

TARIM ve Orman Bakanlığı, 11 Kasım 2019'da 'Geleceğe Nefes Seferberliği' kapsamında Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanın yüzde 95'inin tuttuğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019'da gerçekleştirdiğimiz 'Geleceğe Nefes Seferberliği' kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir" denildi.

ANKARA,



Geleceğe Nefes, Güncel

Kaynak: DHA

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