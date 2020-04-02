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Bakanlık açıkladı: Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yol çalışmaları başladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun yapım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

02.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:19
Bakanlık açıkladı: Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yol çalışmaları başladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun yapım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun, hastane açılışına yetiştirilmesi için bakanlık olarak yoğun bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, çalışmaya ilişkin görüntüler de yer aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Başakşehir, Politika
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