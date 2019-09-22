E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak

Belediyelerde devrim niteliğinde uygulama hayata geçirildi. Tüm belediyelerde tek veri tabanından, ortak altyapıda tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabildiği E-belediye Bilgi Sistemi başlatıldı. Belediyeler tarafından tamamen ücretsiz kullanılacak olan sistemle, yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan E-belediye Bilgi Sistemi Projesiyle, belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapabilmesi ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulması sağlanıyor. Bu sayede vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleşirken, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı yapılabiliyor. Sistem ile vatandaş odaklı yerel yönetim yapısı oluşturularak, vatandaşların yerel yönetim hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde yararlanması amaçlanıyor. Sistem ayrıca, belediyelerin yürüttüğü inşaat izin süreçlerini kısaltarak belediyelerde adeta bir sıçrama dönemini de başlatıyor.

BELEDİYELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE BÜYÜK DEVRİM

İşyeri açma ve çalışma ruhsat süreçlerinin elektronik ortamda tamamlanmasıyla Dünya Bankası'nın iş yapabilirlik endeksinde Türkiye'nin 30 sıra yükseleceği öngörülen proje sayesinde yatırım ortamının iyileştirilmesinde ciddi katkılar sağlanacak. E-belediye Bilgi Sistemi Projesi sağlayacağı tasarruf açısından Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alıyor.Tamamen ücretsiz olan E-belediye Bilgi Sistemi'nde, sistemdeki belediyeler herhangi bir ödeme yapmazken, belediyelerin yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlayacağı öngörülüyor. Sistemde aktif olarak kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Modülü sayesinde sadece toplam 2 milyon 274 bin 124 elektronik evrak işlem görürken, 7 milyon 936 bin 693 liralık tasarruf sağlandı. Belediyeler ayrıca sistem donanımı, yazılımları, lisansları ve bunların idamesi için yapılan harcamalardan da kurtuluyor. E-belediye Bilgi Sistemi Projesi'nde üretilen verilerin sahibi belediyenin kendisi olacak. Belediyeler dışında herhangi birinin bu verilere ulaşma imkanı bulunmayacak.

İŞ VE İŞLEMLERİ ANLIK RAPORLANABİLECEK

Geliştirilen yönetici modülüyle yönetim karar-destek mekanizması güçlendirilecek ve yönetim kolaylığı sağlanacak, belediye hizmetleri, faaliyetleri, iş ve işlemleri belediye başkanlarına ve yöneticilerine anlık olarak raporlanabilecek. Tüm belediyelerin sisteme entegre olmasıyla ihtiyaç duyulan entegrasyonlar sağlanacak. E-belediye Bilgi Sistemi üzerinden sunulan ve sunulacak hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla vatandaşlara zaman ve mekandan bağımsız ve kesintisiz hizmet alma imkanı sağlanacak. Bu sayede vatandaştan talep edilen belgeler artık istenmeyecek.

E-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların kullanımına sunulan E-belediye Bilgi Sisteminde, E-belediye EBYS Evrak Doğrulama, E-belediye EBYS Evrak Takibi, Belediye Ruhsat Başvurusu, Belediye Ruhsat Başvuru Sorgulama, E-belediye Dilekçe Kayıt, Belediye Bilgi Edinme Başvuruları hizmetleri yer alıyor.

DIŞA BAĞIMLILIKLAR AZALTILIYOR

Geliştirilecek mobil uygulamalar sayesinde vatandaşlara mobil cihazlar üzerinden hizmet sunulması planlanıyor. Proje İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilirken, proje mimarisi ve yazılımları Bakanlık personeli tarafından yapıldı. Proje, Türkiye'nin bilişim hedefleri doğrultusunda açık kaynak kodlu yazılıyor ve milli işletim sistemi PARDUS ile çalışacak şekilde tasarlanıyor ve bu sayede dışa bağımlılıklar azaltılıyor.

Proje verileri, Bakanlık bünyesindeki yenilenen veri merkezinde bulunan veri tabanında saklanıyor. E-belediye Bilgi Sistemi veritabanı için ilave bir yatırım veya harcama yapılmadı. Söz konusu veriler Bakanlık da uygulanan İSO 27001 bilgi güvenliği yönetim standartına uygun şekilde saklanıyor.

ŞU AN 24 MODÜL UYGULAMAYA ALINDI

Proje kapsamında Bakanlık veri tabanında tutulan vatandaşlara ait veriler 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hükümlerine göre saklanıyor.Yedeklenen veriler, sistem herhangi bir afet durumunda "Felaket Kurtarma Merkezi" devreye girerek çalışmaya devam edecek. Nihai olarak sistemin aktif çalışması öngörülüyor. Toplamda 61 modülden oluşan sistemde, 43 modül İçişleri Bakanlığı, 18 modül Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak. Sistemde şu an itibarıyla 24 modül ise uygulamaya alındı. 2020 yılı sonuna kadar İçişleri Bakanlığınca geliştirilecek tüm modüllerin tamamlanması ve sisteme 600 belediyenin dahil olması hedefleniyor. 2020 yılı sonuna kadar tüm belediyelerin sisteme dahil olması bekleniyor.