Bakanlık bedelli askerlik ödemelerinde uyarıda bulundu: Son ödeme tarihi 31 Aralık

Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

"EN GEÇ ÖDEME TARİHİ 31 ARALIK"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda bedelli askerlik temel eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birlikleri 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

2019 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik kolluk kuvvetlerimiz ile birlikte yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı olmak üzere toplam 150 operasyon icra edilmiştir. Kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile icra edilen operasyonlarda 1.789 terörist etkisiz hale getirilmiş, bunların 255'i terör örgütünden kaçarak kendi iradeleriyle teslim olmuştur.

İDLİB GÖZLEM NOKTALARI

Herhangi bir güvenlik endişesi yok. Gözlem noktasındaki askerlerin görevi gözetleme ve rapor etme olsa da, meşru müdafaa kapsamında kendilerini savunacak durumdalar.

LİBYA'YA ASKER GÖNDERME

Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir verildiği takdirde yurtiçi ve yurtdışı her türlü göreve her an hazır olduğunu ifade etti.

SİLAH ALTINA ALINACAK YENİ PERSONELLER

Ocak, Şubat ve Mart 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin, Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacaktır. Söz konusu vatandaşlarımız sevk evraklarını e-Devlet ve askerlik şubelerinden alabilecektir. Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda bedelli askerlik temel eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birlikleri 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar, 3 bin 559'u 2019 yılında olmak üzere, toplam 18 bin 630 personel ihraç edilmiş, 356'sı 2019 yılında olmak üzere, toplam 982 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır. 5 bin 846 personel hakkında ise, adli ve idari süreç devam etmektedir.