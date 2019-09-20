Bakanlık desteğiyle Ordu Aybastı KSS'de 62 iş yeri yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteğiyle Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi'nde (KSS) 62 iş yeri inşasını kapsayan ihale yapılacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nın sorumluluğunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteğiyle Ordu Aybastı KSS'ye ait 62 iş yeri yapım işi ihalesi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle kapalı zarf teklif alma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 531 BİN LİRA

Söz konusu iş için keşif bedeli 17 milyon 700 bin lira, geçici teminat bedeli de 531 bin lira olarak belirlendi. İhale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni hizmet binasında 8 Ekim tarihinde saat 10.00'da yapılacak.