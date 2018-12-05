Bakanlık Devreye Girdi, Minik Zeynep 'Biyonik Kulak' Ameliyatı Oldu- Yeniden

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:50



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:50

GÜMÜŞHANE'de işitme kaybı yaşayan ve 'biyonik kulak' olarak bilinen 'koklear implant' temin edilemediği için 5 aydır ameliyat olamayan 3,5 yaşındaki Zeynep Mine Koyun için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Küçük kıza, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koklear implant cihazı takıldı.Türkiye'de hastaneler ile firmalar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle koklear implant cihazı temin edilemeyince ameliyatlar durmuştu. Bu durum, biyonik kulak ameliyatı olmayı bekleyen çocukları da mağdur etti. Gümüşhane'de asgari ücretle çalışan Ozan Koyun'un işitme kaybı yaşayan 3,5 yaşındaki Zeynep Mine de ameliyat olamadı.Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun cihazı temin etmesiyle aileye 5 ay sonra müjdeli haber geldi. Minik Zeynep Mine, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'nde ameliyata alındı. Zeynep Mine Koyun'a 'koklear implant' cihazı takıldı. Hastane yetkilileri, aileye, ameliyatın başarılı geçtiğini Zeynep Mine'nin yaklaşık 4 hafta sonra duymaya başlayacağı müjdesini verdi.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emine Demir, "Aile bize telefonla ulaştı, hasta bilgileri mail yoluyla bizlere geldi. Hastamızı çağırdık, kontrollerinizi yaptık. Bizim burada yapmamız gereken testleri yapıp ameliyata karar verdik. Bugün itibarıyla 7 hastamıza 'koklear implant' ameliyatı yaptık. Zeynep'e de bu ameliyatı uyguladık. Hastamızın durumu gayet iyi.Yaklaşık 3 ile 4 hafta süreci sonrasında artık seslere alışıp, duymaya başlayacak" dedi.'BU BİR EKİP İŞİ'Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Başkanı Engin Dursun da başarının bir ekip çalışması sonucu geldiğini belirterek, "Özellikle çocuk ve doğuştan işitme kaybı yaşayan hastalarda eğer uygunsa bu ameliyatları kliniğimizde gerçekleştiriyoruz. Bize bu olanağı sağlayan bakanlığımıza ve tüm yetkilere teşekkür ediyoruz. Bu bir ekip işi. Eğer olanaklar sağlanırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın da adını taşıyan bu üniversitemiz kliniğinde iyi işler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.MUTLUĞU KELİMELERLE ANLATAMADIZeynep Mine'nin babası Ozan Koyun ise, çocuklarının sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduklarını söyledi. Ozan Koyun, kızlarının ameliyat sürecinde kendilere destek olan herkese ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.- Rize