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Bakanlık, fahiş fiyat uygulayan 198 firmanın isimlerini açıkladı

TİCARET Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulaması yaptıkları gerekçesiyle Reklam Kurulu'nun kararıyla ceza kesilen 198 firmanın isimlerini açıkladı.

02.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:14
Bakanlık, fahiş fiyat uygulayan 198 firmanın isimlerini açıkladı

TİCARET Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulaması yaptıkları gerekçesiyle Reklam Kurulu'nun kararıyla ceza kesilen 198 firmanın isimlerini açıkladı.

Bakanlığın sitesinden yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde yer alan Reklam Kurulu'nun Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 294 ve 295 sayılı toplantılarında, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında toplam 10 milyon 90 bin 60 lira idarim para cezası uygulandığı hatırlatıldı. Dün itibariyle gerek 81 ticaret il müdürlüğünün gerekse Bakanlık Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firma ile ilgili yasal sürecin devam ettiği kaydedildi.

FİRMALARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Açıklamada, idari yaptırım uygulanmasına karar verilen firma listesi de yer aldı. Buna göre, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir'de bulunduğu 48 ildeki toplam 198 firmaların isimleri tek tek açıklandı. Gerekçeli kararda ise, "Belirtilen satıcılar ürün gruplarının gerek arz zinciri güvenliğini gerekse fiyatlarını olumsuz bir biçimde etkileyecek piyasa bozucu uygulamalarda bulunmuşlardır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Politika
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