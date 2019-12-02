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Bakanlık heyeti Şehzadelerin projelerini yerinde inceledi^

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hayata geçirecekleri TOKİ Projesi ile Kentsel Dönüşüm çalışmaları için yerinde inceleme yapmak üzere Manisa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerini ağırladı.

02.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:08Bakanlık heyeti Şehzadelerin projelerini yerinde inceledi^
Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hayata geçirecekleri TOKİ Projesi ile Kentsel Dönüşüm çalışmaları için yerinde inceleme yapmak üzere 'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerini ağırladı.

Şehzadeler Belediyesi'nin hayata geçirmeyi hedeflediği TOKİ Projesi ile Kentsel Dönüşüm çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yerinde incelemelerde bulunmak üzere Manisa'ya geldi. Manisa'ya gelen heyette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Umut Naci Baykan, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adnan Şen, İller Bankası Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erdoğan Topçu, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Raportörü Onat Çağatay Muşta, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Şube Müdürü İlkem İlktan Gül, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ayşin Özkan Sarı TOKİ Uzmanları Ufuk Dükkancı ve Hamza Ataş yer aldı. İlk olarak Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile bir araya gelen bakanlık heyeti daha sonra projelerin hayata geçirileceği mahalleleri ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu. Kentsel Dönüşüm çalışmalarının yapılacağı Bayındırlık, Gediz ve Kocatepe mahallelerinde bölgeyi inceleyen heyet, daha sonra mahal muhtarları ile bir araya gelerek, bölge halkının beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Şehzadeler Belediyesi'nin TOKİ konutları yapmayı planladığı Sancaklıbozköy mahallesinde de incelemelerde bulunan heyet, daha sonra belediyenin prestij projelerinden olan Şehzadelerpark'ı ziyaret etti. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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