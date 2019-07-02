Bakanlık, İBB'nin indirim önerisine yeşil ışık yakmadı

Ulaştırma Bakanlığı , Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bazı şeritlerini, rutin bakım ve onarımı amacıyla 27 Haziran'dan itibaren kapattı. Çalışmalar, 17 Ağustos'a kadar devam edecek. Bakım onarım çalışmaları, sürücüleri çileden çıkaran yoğun trafiğe yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Ulaştırma Bakanlığından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle oluşan trafiğe çözüm olarak " Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli 'nde geçiş ücretleri indirilsin" talebinde bulunacaklarını açıkladı.

BAKANLIK ONAY VERMEDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Bakanlık, İBB'nin önerisine sıcak bakmayarak, "İndirim gündemimizde yok" mesajı verdi.

DAHA ERKEN BİTEBİLİR Mİ?

Peki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar öngörülenden daha önce tamamlanabilir mi? Kaynaklar, en kötü senaryo dikkate alınarak bir tarih belirlendiğini belirterek, "En geç, 17 Ağustos'a kadar devam edecek. Elbette, daha erken bir tarihte de tamamlanma olasılığı var" diye konuştu.