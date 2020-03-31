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Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu

İzmir'in Bornova ilçesinde, Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunmadığı öğrenilen fabrikada üretilen 92 bin tıbbi maskeye el konuldu.

31.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:09
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu
İzmir 'in Bornova ilçesinde, Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunmadığı öğrenilen fabrikada üretilen 92 bin tıbbi maskeye el konuldu. Tıbbi maskelerin ücretlerinin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ödemesinin yapılacağı öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın, Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunmadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin fabrikada yaptığı denetimde, ele geçirilen 92 bin tıbbi maske İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaçak veya sahte değil, ödemesi yapılacak

Öte yandan, fabrikada ele geçirilen maskelerin sahte veya kaçak olmadığı, sağlık standartlarına uygun olduğu; ancak Sağlık Bakanlığı ile iş yeri arasında bir anlaşma bulunmadığı için ürünlere el konulduğu ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği öğrenildi. Alınan tıbbi maskelerin ücretlerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ödemesinin yapılacağı kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Bornova, İzmir, 3. Sayfa
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