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Bakanlık iş yerlerinde alınacak "koronavirüs" tedbirlerini belirledi

Servis araçlarının girişlerine el dezenfektanlarının konulması, iş yerlerinde "sosyal mesafe" kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılması sağlanacak, klavye ve ortak telefonların sık sık dezenfeksiyonu yapılacak.

27.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:43
Bakanlık iş yerlerinde alınacak
Servis araçlarının girişlerine el dezenfektanlarının konulması, iş yerlerinde "sosyal mesafe" kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılması sağlanacak, klavye ve ortak telefonların sık sık dezenfeksiyonu yapılacak. Su sebilleri ve çay makineleri ile asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmayacak.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi

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