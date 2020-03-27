Bakanlık iş yerlerinde alınacak "koronavirüs" tedbirlerini belirledi

Servis araçlarının girişlerine el dezenfektanlarının konulması, iş yerlerinde "sosyal mesafe" kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılması sağlanacak, klavye ve ortak telefonların sık sık dezenfeksiyonu yapılacak. Su sebilleri ve çay makineleri ile asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmayacak.

Kaynak: Dunya.com