Son dakika! Bakanlık, İstanbul Havalimanının güvenlik zafiyeti çerçevesinde incelendiği iddialarını yalanladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) İstanbul Havalimanını güvenlik zafiyetleri çerçevesinde incelemeye aldığı yönündeki asılsız iddialar üzerine bir açıklama yayınladı. Bakanlık haberlerin tamamen yalan olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SÖYLENTİLER ASILSIZDIR"

"Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün İstanbul Havalimanını güvenlik zaafiyetleri çerçevesinde incelemeye aldığı söylentileri asılsızdır.

"OLUMSUZ ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILMAKTA"

Türkiye ekonomisine ve istihdamına sağladığı ciddi katkılarla ülkemizin göz bebeği dev projelerinden biri olan İstanbul Havalimanına yönelik, gazetecilik etiğine sığmayan asılsız iddialarla olumsuz algı oluşturulmaya çalışılmakta, bu anlayış ile projenin değerinin vatandaşların gözünde düşürülmesinin hedeflendiği üzüntüyle görülmektedir."