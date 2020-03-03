Bakanlık, İzmit'te iskele projesinin ÇED sürecini sonlandırdı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, İzmit 'te yapılmak istenen iskele ve deniz üstü boru hattı projesi için başlatılan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecini iptal etti. Bakanlık, proje alanının meskun mahale yakınlığı, tanker, gemi, endüstriyel kaza ihtimalinin riski nedeniyle projenin gerçekleştirilmesinin uygun görülmediğini açıkladı.

İzmit Yeni Mahalle mevkisinde Kortaş Liman Hizmetleri tarafından yapılması planlanan 'Kimyasal ve Petro- Kimya Ürünleri Gemi Yanaşma Platformu ve Deniz Üstü Boru Hattı' projesi kapsamında geçen yıl 29 Kasım tarihinde ÇED başvurusu yapıldı. 18 Şubat tarihinde halkın katılımıyla ÇED toplantısı yapılırken, vatandaşların tepkileri üzerine toplantı sonlandı. ÇED süreci boyunca sivil toplum kuruluşları ve mahalle halkı tepkilerini gösterdi.

Koruma Şirketler Grubu ve Aktaş Kimya'nın kullanacağı iskele ile ilgili olarak Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, geçen günlerde fabrikada basın toplantısı düzenlerken, 2 firmaya ait su üstü iskele ve boru hatlarının şu anda çalışmakta olduğunu ve yapılacak olan çalışma ile kurulacak tek iskelenin 2 firmaya da hizmet edeceğini belirtti. Yapılacak büyük iskele ile 2 firmaya da daha büyük gemilerle yük geleceğini belirten Aracı, bu şekilde İzmit Körfezi'ndeki gemi trafiğine de olumlu yönde katkı sunacaklarını söyledi.

ÇED SÜRECİ SONLANDIRILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, aldığı kararla ÇED sürecini sonlandırdı. Proje ile ilgili 18 Şubat tarihinde halkın katılımı toplantısının yapıldığı belirtilerek, şu karara varıldı:

"Yapılması planlanan proje alanının, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kaldığı ve onaylı herhangi bir dolgu amaçlı imar planı bulunmadığı, proje alanının kara tarafında proje ortaklarına ait kimyasal depolama tesislerinin faaliyet gösterdiği ve söz konusu tesislerinin konut alanlarını etkileyen bir konumda olduğu, proje ile büyük tonajlı gemiler için yapılması planlanan iskelenin, karada yer alan mevcut tesislerde kapasite artışına da sebep olması, mevcut durumda demiryolu üzerinde yer alan imar yolunun proje ortağı firma tarafından işgal edilmesi nedeni ile kapalı olduğu, dolayısıyla ulaşım bağlantılarında trafik, can ve mal güvenliği açısından yaşanan sıkıntılar nedeni ile sık sık şikayetlere sebep olması, proje alanının meskun mahale yakınlığı nedeni ile tanker, gemi, endüstriyel kaza ihtimalinin risk durumuna katkısının kaçınılmaz olması nedeni ile, projenin gerçekleştirilmesinin uygun görülmediği hususları Bakanlığımıza bildirilmiştir."

Projenin gerçekleşmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığı belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"ÇED Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 4. bendinde "Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılır" hükmü yer almaktadır. Bu itibarla; İzmit Yenimahalle mevkisinde Kortaş Liman Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan 'Kimyasal ve Petro-Kimya Ürünleri Gemi Yanaşma Platformu ve Deniz Üstü Boru Hattı' projesine ait ÇED süreci, ÇED Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 4. bendi uyarınca sonlandırılmıştır."