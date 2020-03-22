Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakanlık korona virüs bilgilendirme rehberi hazırladı - Haberler

Bakanlık korona virüs bilgilendirme rehberi hazırladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca korona virüs salgınına yönelik alınacak önlemlere ilişkin bilgilendirme rehberi hazırlandı.

22.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:30
Bakanlık korona virüs bilgilendirme rehberi hazırladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca korona virüs salgınına yönelik alınacak önlemlere ilişkin bilgilendirme rehberi hazırlandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakım kuruluşlarında alınacak önleyici tedbirler, evlat edinme ve koruyucu aile hizmeti alanında alınacak tedbirler ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) birimlerinde alınacak tedbirlerin anlatıldığı "Korona Virüs (2019-nCoV) Bilgilendirme Rehberi" hazırlandı. Rehberde "Bakım Kuruluşlarında Alınacak Önleyici Tedbirler" bölümünde çocuklara ilişkin önleyici tedbir olarak 28 madde sıralandı. Bu maddeler arasında Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezleri, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimlerine (ÇOKİM) ilk defa gelen çocukların 14 gün süreyle izolasyon kurallarına uygun şekilde konaklatılması, yaş, algı düzeyi, engel durumu, gelişim özellikleri gibi durumlarına uygun olarak tüm çocuklara korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapılması, kişisel hijyen ve özel eşyalarının temizliği konusunda eğitim verilmesi, kuruluş ziyaretlerine izin verilmemesi ve çocukların kuruluştan ayrılmalarına müsaade edilmemesi, çocukların korona virüsle ilgili televizyon, radyo gibi yayınlara maruz kalmamalarına özen gösterilmesi, her bir çocuk için EBA sistemine giriş için uzaktan eğitim şifrelerinin alınması, uzaktan eğitime devam edilmesinin sağlanması, boş zamanlarda kuruluş ortamında daha kaliteli zaman geçirmeleri açısından zeka oyunları veya fiziksel egzersizler yaptırılması yer aldı. Tüm çalışanların ve çocukların korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilmesi, kuruluşlarda çalışan personelin düzenli sağlık taramalarının ve kontrollerinin yapılması, risk görülen çalışanlarla çocukların temas etmesinin engellenmesi ve bu durumda olan kişilerin hastaneye sevk edilmesi gerektiği rehberde yer alan hususlar arasında belirtildi.
Rehberde evlat edinme ve koruyucu aile hizmeti alanında alınacak tedbirler de yer aldı. Koruyucu ailelerin periyodik olarak yenilemeleri gereken sağlık raporlarının ileri bir tarihte talep edilmesi, evlat edinme hizmetinde acil durum olması halinde meslek elemanı tarafından hane ziyaretinin koruyucu maske kullanılarak, hijyen ve temas hususlarına dikkat edilerek ve mümkün olduğu ölçüde kısa tutularak gerçekleştirilmesi istendi.
SED birimlerinde alınması gereken tedbirler de 14 maddede sıralandı. Müracaatçıların şahsen başvuru yerine e-Devlet üzerinden başvuru yapmaya teşvik edilmesi, acil vakalar ile değerlendirilmesi zorunlu görülen vakalar için yapılacak sosyal incelemelerde mesleki personelin koruyucu maske, eldiven kullanarak hane ziyaretlerini yapması, görüşmelerin mümkün olduğu ölçüde açık ortamda gerçekleştirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Rehberde, sürekli olarak sağlık kuruluşlarıyla irtibat halinde olunması ve riskli durumlarda sağlık birimlerinin yönlendirmelerine uygun hareket edilmesi gerektiği de kaydedildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kuruluş bakımındaki çocukları korona virüs hakkında doğru bilgilendirmek, çocukların bu hastalığa ilişkin korku ve endişelerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve illerde hizmetlerin yürütülme esaslarına ilişkin bilgi vermek için Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bilgilendirme rehberi hazırladığını belirterek, "Mevcut durumla ilgili çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiğinden virüs belirtisi olması halinde yapılacak tüm maddelere ilişkin Acil Eylem Planı'nın hazırlanmasına kadar pek çok alanda önemli konuya rehberde yer verildi" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Haberler
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haberler
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı Haberler
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Haberler
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

Başkan Demir'den esnaf ve vatandaşa müjde - Haber Kiliselerde koronavirüs tedbirleri kapsamında ayin yapılmadı - Haber 65 yaş üstü kamu görevlileri ve eczacılara sokağa çıkma yasağında istisna - Haber Tütüncü, 'Evde Kal Antalya' paylaşımıyla Twitter'da TT oldu - Haber Sakarya'da koronavirüs tedbirleri - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Magazin Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber
Loading