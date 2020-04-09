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Bakanlık özel gereksinimi olan çocuklar ve gençler için yasağı hafifletti

İçişleri Bakanlığı, özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile park ve bahçelerde dolaşmalarına, aynı il sınırları içinde araçla...

09.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:37
Bakanlık özel gereksinimi olan çocuklar ve gençler için yasağı hafifletti
İçişleri Bakanlığı, özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile park ve bahçelerde dolaşmalarına, aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin veren yeni bir genelge yayınladı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerle ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderdi. Genelgeye göre 20 yaş altında uzun süre kapalı ortamda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklarını olumsuz etkileyeceği otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına, aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek.

Genelgede, 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceğini ifade edildi. Bu kapsamda olduğu değerlendirilen otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına, aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesi istendi.

Valiler ve kaymakamlar tarafından 01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber yukarıda yer verilen özel durumları sebebiyle dışarıda bulunmaları elzem görülen çocuk ve gençlerle ilgili genelge ile getirilen yasaklamadan muaf tutulmalarına ilişkin karar ivedilikle alınacak. Ayrıca valilik ve kaymakamlıklardan uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, çocuk ve gençler ile ailelerinin herhangi bir şekilde mağduriyetlerine mahal verilmemesi istendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel
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