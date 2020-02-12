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Bakanlık rekor tüketime kesintisiz arz sağlandığını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ocak ayında doğalgazda rekor tüketime kesintisiz arz sağlandığını açıkladı.

12.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:43Bakanlık rekor tüketime kesintisiz arz sağlandığını açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ocak ayında doğalgazda rekor tüketime kesintisiz arz sağlandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ocak ayında sanayide son 5 yılın doğalgaz tüketim rekorunun kırıldığı belirtildi. 27 günde 200 milyon metreküp günlük gaz tüketimi gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, konutta tüm zamanların en yüksek doğalgaz tüketiminin gerçekleştirildiği de aktarıldı. 6,7 milyar metreküp aylık bazda bugüne kadarki en yüksek tüketim gerçekleştirildiği, bu ihtiyaca kesinti ve kısıntı olmadan cevap verildiği belirtildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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