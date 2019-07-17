17.07.2019 17:59
Haberler» Güncel» Haber

Bakanlık'tan müze giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, mevcut müzelerin bakım ve onarımının daha iyi yapılabilmesi, yeni müzelerin açılabilmesi ve ören yerlerinde kazı sürelerinin uzatılabilmesi için müze giriş ücretlerinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı müze fiyatlarına yapılan zamma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, müze ve ören yeri gelirlerinin ağırlıklı olarak yabancı ziyaretçilerden elde edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Mevcut müzelerin bakım ve onarımının daha iyi yapılabilmesi, yeni müzelerin açılabilmesi, ören yerlerinde kazı sürelerinin uzatılabilmesi için Avrupa'daki müzelerin fiyatlarının çok altında olan giriş ücretlerinde düzenlemeye gidilmiştir" bilgisi verildi.

"VATANDAŞLARIMIZI MÜZEKART KULLANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Halkın bu düzenlemeden etkilenmemesi için geçen sene itibarıyla alınan kararla MüzeKart fiyatlarının sabit tutulduğu, hiçbir artış yapılmadığı ve bundan sonra da yapılmayacağı belirtilen açıklamada, "MüzeKart, alındığı tarih itibarıyla bir yıl boyunca geçerli olup, sınırsız giriş hakkı sunmaktadır. Vatandaşlarımızı MüzeKart kullanmaya ve kendilerine sunulan bu ayrıcalıktan faydalanmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık'tan müze giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelere zam yaptıKültür ve Turizm Bakanlığı müzelere zam yaptı

Ekonomi, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:30   Afyonkarahisar'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
21:30   Yolda biriken sular uzun araç kuyruğu oluşturdu
21:28   Son Dakika! Varlık Barışı süresi 6 ay daha uzatıldı
21:27   Düzce'de "Uluslararası boyutuyla 15 Temmuz" paneli
21:27   Sisi Sudan Genelkurmay Başkanı ile görüştü
21:27   Hollanda'da "iş başvurularında yabancılara ayrımcılık" hala çözülmedi
21:26   "Rusya ile dengeli ticaret modeli gerekiyor"