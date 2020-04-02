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Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar

Ticaret Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle haksız fiyat artışı yapan firmaların isimlerini ve kesilen cezaları tek tek açıkladı. İşte ceza alan firmalar.

02.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:16

Ticaret Bakanlığı, koronavirüs sonrası fahiş fiyat uygulayan firmaları ve kesilen cezaları açıkladı. Bakanlık'tan soruşturmanın detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, 198 firmaya 10 bin 90 lira ceza kesildiği ve 7 bin 384 firma ile ilgili yasal sürecin devam ettiği belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımız bünyesinde yer alan Reklam Kurulu'nun Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 294 ve 295 sayılı toplantılarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10.090.060 lira idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır.

01.04.2020 tarihi itibariyle gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz gerekse Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7.386 firma ile ilgili yasal süreç devam etmektedir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104.781 TL, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10.475 TL idari para cezası uygulanmaktadır."

MASKE, DEZENFEKTAN VE KOLONYA FİYATLARI NEDENİYLE CEZA YAĞDI

Cezalar daha çok; maske, dezenfektan ve kolonya gibi koronavirüsle mücadelede en çok aranan ürünler nedeniyle kesildi. Bu ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmaların çok olması dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA GİDEN FİRMALAR

Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
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Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Etiketler: Ekonomi, Güncel

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Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
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