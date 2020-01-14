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Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı.

14.01.2020 10:49 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:55

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı.

BAKANLIK İFŞA ETTİ

Bakanlığın yayınladığı listesinde laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

386 ÜRÜNDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ TESPİT EDİLDİ

229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ilişkin 3202 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı da belirtildi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri

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