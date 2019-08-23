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Bakanlık ve tff'den emine bulut kararı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürdürülen Emine Bulut için bu haftaki maçları 1 dakika geç başlatma kararı aldı.

23.08.2019 18:07 Bakanlık ve tff'den emine bulut kararı
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürdürülen Emine Bulut için bu haftaki maçları 1 dakika geç başlatma kararı aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Emine Bulut cinayeti ile ilgili sessiz kalmadı. Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürdürülen Emine Bulut hakkında Bakan Kasapoğlu ile Nihat Özdemir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrasında Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasındaki maçlara 1 dakika geç başlanacak ve futbolcular sahaya siyah pankart ile çıkacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Emine Bulut, Spor

Kaynak: DHA

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