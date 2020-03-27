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Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hazırladığı listede, ev içerisinde sağlığın korunması için hareket etmenin önemi ve evden çıkmadan kamu hizmetlerine erişimin yolları hakkında bilgiler verildi

27.03.2020 08:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:17

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için dikkat etmeleri gereken önlemlerin bulunduğu bir öneri listesi hazırladı. Bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "Koronavirüse Karşı 65 Yaş ve Üzerindeki Kişilere Tavsiyeler" listesinde yaşlıların koronavirüsten nasıl korunabilecekleri aktarılıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; toplam 19 maddeden oluşan listede, salgınla mücadelede kişisel temizliğin, hijyenin yanı sıra ev içerisinde sağlığın korunması için hareket etmenin önemi ve evden çıkmadan kamu hizmetlerine erişimin yolları hakkında bilgiler veriliyor.

"19 MADDELİK ÖNERİ LİSTESİ HAZIRLANDI"

Listede 65 yaş üstü vatandaşların koronavirüsten korunmak için özen göstermesi gereken öneriler şu şekilde sıralandı:

1- Öksürürken ya da hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatınız. Mendil olmadığı durumlarda, dirseğinizin iç kısmını kullanınız.

2- Ellerinizi bol su ve sabunla en az 20 saniye boyunca, ovalayarak yıkayınız. Sabun ve su yoksa alkol içerikli el dezenfektanı ya da 70 derece veya üzerinde bir kolonya kullanınız.

3- Ellerinizle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayınız.

4- Kişisel bakımınıza özellikle ağız ve el hijyeninize dikkat ediniz.

5- Yaşam alanlarınızı sık sık havalandırınız.

6- Televizyon başında hareketsiz olarak uzun saatler geçirmeyiniz.

7- Ev içinde hareketli olmaya gayret ediniz ve yeni hobiler ile uğraşınız.

8- Dışarıdaki işleriniz ve alışverişiniz için yakınlarınızdan destek alınız.

9- Sigara, alkol ve diğer tütün mamullerini tüketmeyiniz. Astım, KOAH gibi hastalıklarınız varsa bu duruma özellikle dikkat ediniz.

10- Soğuk algınlığı belirtileri gösteriyorsanız Sağlık Bakanlığı ALO 184 hattını arayarak durumunuzu anlatınız. Sağlık personeli, size yapmanız gerekenleri anlatacak, sizi ilgili birimlere yönlendirerek gereken tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.

11- Öksürük, ateş, nefes almada zorluk gibi belirtileriniz varsa, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

12- Su kısıtlaması önerilen bir hastalığınız yoksa bol su içmeye özen gösteriniz.

13- Uyku düzeninize dikkat ediniz.

14- Olumlu duygu durumunuzu muhafaza ediniz.

15- Zorunlu haller dışında ziyaretçi kabul etmeyiniz. Telefonla haberleşmeyi tercih ediniz.

16- Kamu hizmetlerine mümkün olduğunca e-devlet kapısı ve diğer Dijital Türkiye Platformları üzerinden, evden çıkmadan erişebileceğinizi unutmayınız.

17- Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek. Talebinizi e-devlet sistemi üzerinden "Adres ve Banka/PTT Değişikliği" menüsünden anında yapabilirsiniz.

18- SGK tarafından, bu süreç zarfında raporlu ilaçlar için reçete zorunluluğunun kaldırıldığını unutmayınız.

19- Resmi makamların duyurularını takip ediniz ve sağlığınız için alınan tedbirlere titizlikle riayet ediniz.

TÜRKİYE'DE 65 YAŞ ÜZERİ 7.5 MİLYON VATANDAŞ VAR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 18 Mart'ta açıkladığı "İstatistiklerle Yaşlılar 2019" çalışmasının sonuçlarına göre, 2019'da nüfusun yüzde 9,1'ini oluşturan 7 milyon 550 bin 727 kişi, 65 yaş ve üzerinde.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014'te yüzde 8 iken geçen yıl yüzde 9,1'e yükseldi.

Yaşlı nüfusun 2019'da yüzde 44,2'sini erkekler, yüzde 55,8'ini kadınlar oluşturdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Türkiye genelindeki resmi ve özel huzurevlerinden de 27 bin 329 yaşlı hizmet alıyor.

Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Etiketler: Güncel

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı

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