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Bakanlıklardaki bazı bürokratların çift maaş aldığı iddiası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir gazetecinin bakanlıklarda bürokratların çift maaş alması hakkında sorusu üzerine "Soru önergesinde cevabımızı verdik" dedi.

31.07.2019 12:08 Bakanlıklardaki bazı bürokratların çift maaş aldığı iddiası
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir gazetecinin bakanlıklarda bürokratların çift maaş alması hakkında sorusu üzerine "Soru önergesinde cevabımızı verdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'PTT-ETİ Maden İş birliği Protokol İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Turhan ve Bakan Dönmez imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin bakanlıklarda bürokratların çift maaş alması hakkında soru sorması üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Soru önergesinde cevabımızı verdik" ifadesini kullanırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) aldığı bir karar var. Orada bir kamu görevlisinin bir kamu iktisadı teşekkülünde veya çoğunluk hissesi kamuya ait olan bir kuruluşta, birden fazla yönetim kurulu üyesi olması halinde bunlardan sadece bir tanesini tercih edebileceğini, alabileceğini, diğerlerinin ücretsiz olarak bu görevi yapacağına dair bir düzenleme var. Bütün arkadaşlarımızda bu düzenlemeye uygun hareket ediyorlar" dedi. - ANKARA

Mehmet Cahit Turhan, Fatih Dönmez, PTT, Güncel

Kaynak: İHA

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