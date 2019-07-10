Bakanlıktan 133 sanatçıya sanatçı tanıtma kartı

Türkiye'de geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimleri ve görünürlüğünü arttırarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçı Değerlendirme Kurullarının 2019 yılı değerlendirmeleri tamamlandı ve Sanatçı Tanıtma Kartı almaya hak kazanan sanatçılar belli oldu.

Kayıtlı Sanatçı Sayısı 4 Bin 166'ya Ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden alanlarında yetkin, belirli şartları sağlayan sanatçılara uzman kurulların değerlendirmesi sonucunda Sanatçı Tanıtma Kartı veriliyor.

Sanatçı Tanıtma Kartı sahibi sanatçılar yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek hem sanatçılar destekleniyor hem de geleneksel sanatların tanıtılması sağlanıyor.

Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kaydedilmesine karar verilen sanatçı sayısı son kayıtlarla birlikte 4 bin 166'ya ulaştı.

Geleneksel el sanatlarını yurt çapında yapılan alan araştırmaları, tespit, arşivleme ve yayın çalışmaları ile Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kaydederek toplumsal bir hafıza oluşturduklarını dile getiren Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, tarihimiz ve kültürümüz hakkında bilgiler yansıtan, değerlerimizi gözler önüne seren, üretildiği çağa tanıklık eden sanatçılardan belirli kriterleri sağlayan miras taşıyıcılarını UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak ilan ettiklerini ve bu kapsamda da bugüne kadar 44 kişi ile 1 grubu Yaşayan İnsan Hazinesi ilan ettiklerini söyledi. Çalışmalarını daha geniş kitlelere duyurmak üzere çalıştıklarını belirten Okan İbiş, kültürel miras bilinci hakkında, toplumda bir farkındalık ve görünürlük yarattıklarına işaret etti.