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Bakanlıktan 81 ile ek genelge, meclis toplantıları ertelenecek

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderdi.

26.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:18
Bakanlıktan 81 ile ek genelge, meclis toplantıları ertelenecek

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelge ile valilikler ve kaymakamlıklar tarafından büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere ek genelge gönderdi. Genelgede, devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve insanların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere bir çok tedbir alındığı, bu tedbirler kapsamında uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşıldığı ifade edildi.

Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik bazı tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Valilik ve kaymakamlıklarca 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalı. Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirler alınarak  izin verilecek."

Bakanlık ayrıca söz konusu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından gerekli kararların alınması, mahalli idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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