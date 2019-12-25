Haberler » Güncel » Bakanlıktan Adana'da selden etkilenenlere destek - Haber

Bakanlıktan Adana'da selden etkilenenlere destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'da selden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktarımında bulunduklarını bildirdi.

25.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:30 Bakanlıktan Adana'da selden etkilenenlere destek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'da selden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktarımında bulunduklarını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından, Adana'da sağanak nedeniyle oluşan selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Selçuk, "Selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlığımız tarafından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktarımında bulunduk." ifadesini kullandı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:01   Çobanlık yaparak saklanan DEAŞ üyesi tutuklandı - Haber
17:00   Van YYÜ'den Hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı - Haber
17:00   Çubuk'ta silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı - Haber
17:00   Çin'in Doğu Türkistan politikası Çarşamba'da protesto edildi - Haber
16:59   PROF. DR. MERİÇ ALBAY: (KIRMIZI YOSUN) MARMARA'NIN SU KALİTESİNİN İYİ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR. - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
16:06   TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı - Haber
15:34   Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Haber
15:33   Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor! - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
25.12.2019 17:09:54