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Bakanlıktan 'Atakan' açıklaması

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, felsefi konuşmalar içeren videolarıyla gündeme gelen Atakan Kayalar (10) ve ailesi ile bakanlık uzmanlarının görüştüğü belirtilerek, "Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti...

21.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:10Bakanlıktan 'Atakan' açıklaması

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, felsefi konuşmalar içeren videolarıyla gündeme gelen Atakan Kayalar (10) ve ailesi ile bakanlık uzmanlarının görüştüğü belirtilerek, "Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çocuğun gelişim özellikleri üzerinden yürütülen tartışmalar üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğuna dikkat çekilerek, "Her çocuğun pedagojik gelişim hızının ve düzeyinin farklı olabileceğini unutmadan, çocuklarımızın üstün yararını ve haklarını gözetmeliyiz. Çocuklarımızın potansiyelleri, yetenekleri ve davranış biçimleri konunun uzmanları tarafından çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir.

Ancak doğru destek ve yönlendirme ile çocuklarımızın sağlıklı gelişimini sağlamak mümkün olduğundan, bütüncül değerlendirme yapılmadan münferit birkaç video üzerinden çocuğumuza dair beyanların menfi etkileri olacaktır" denildi.

Açıklamada, "Bakanlık olarak, yürüttüğümüz mesleki çalışma çerçevesinde, uzmanlarımız çocuğumuz ve ailesi ile görüşmüştür. Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır. Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır. Çocuklarımızın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bir kez daha altını çizerek; çocuk ve aile ile ilgili çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuruluşlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetini beklemekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,



Atakan Kayalar, Güncel

Kaynak: DHA

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