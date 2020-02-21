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Bakanlık'tan Atakan Kayalar'la ilgili açıklama geldi: Pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal medyanın gündemine oturan Atakan Kayalar'la ilgili yapılan açıklamada "Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

21.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:21

Kitap mağazasında yaptığı konuşmayla sosyal medya gündemine oturan ve ardından televizyon kanallarında canlı yayınlara çıkmaya başlayan Atakan Kayalar'la ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada Atakan'a ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandığı belirtilerek "Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır. Çocuklarımızın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bir kez daha altını çizerek; çocuk ve aile ile ilgili çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuruluşlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetini beklemekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

İşte Bakanlık'tan yapılan o açıklama;

"Bir çocuğumuzun gelişim özellikleri üzerinden yürütülen tartışmalar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Her çocuğun pedagojik gelişim hızının ve düzeyinin farklı olabileceğini unutmadan, çocuklarımızın üstün yararını ve haklarını gözetmeliyiz.

"YETENEKLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Çocuklarımızın potansiyelleri, yetenekleri ve davranış biçimleri konunun uzmanları tarafından çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Ancak doğru destek ve yönlendirme ile çocuklarımızın sağlıklı gelişimini sağlamak mümkün olduğundan, bütüncül değerlendirme yapılmadan münferit birkaç üzerinden çocuğumuza dair beyanların menfi etkileri olacaktır.

"REHBERLİK HİZMETİ SAĞLANMAYA BAŞLANMIŞTIR"

Bakanlık olarak, yürüttüğümüz mesleki çalışma çerçevesinde, uzmanlarımız çocuğumuz ve ailesi ile görüşmüştür. Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır.

"TEHDİTLERE MARUZ KALMASI AİLENİN KAYGILARINI ARTIRIYOR"

Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır. Çocuklarımızın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bir kez daha altını çizerek; çocuk ve aile ile ilgili çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuruluşlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetini beklemekteyiz. Saygılarımızla…"

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