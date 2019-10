Tarım ve Orman Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'na iş makinesi desteği geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait 55 iş makinesinin harekat için Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) emrinde görevlendirildiği bildirildi.

DSİ'nin, Milli Savunma Bakanlığının talep yazısına istinaden 6 dozer, 9 ekskavatör, 12 kamyon ve 19 treyler çekicisi olmak üzere toplam 46 adet iş makinesini, operatörleriyle birlikte TSK'nin emrine verdiğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca halen TSK emrinde olan ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı operasyonlarında görev yapan 9 zırhlandırılmış ekskavatör de Barış Pınarı Operasyonu'na destek amacıyla harekatın yapıldığı bölgeye kaydırıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülke güvenliği söz konusu olunca, her daim güvenlik güçlerinin yanında olan ve onlara her türlü desteği sağlayan DSİ'nin böylece operasyona 55 iş makinesiyle destek verdiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her daim kahraman ordumuzun yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Aziz Türk milletinin duaları Mehmetçiğimiz ile beraberdir."

Kaynak: AA