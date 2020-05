Bakanlıktan çiftçiye uzaktan eğitim desteği

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere hayvan başı 65 lira olmak üzere toplamda 100 milyon lira yem desteği vereceklerini belirtti.Pakdemirli, bakanlıkta düzenlenen Çiftçi Uzaktan Eğitim Platformu'nun tanıtımına katılarak konuşma yaptı.Bakanlık olarak bu yılı dijitalleşme yılı ilan ettiklerini söyleyen Pakdemirli, Kovid-19 salgınının da bu yöndeki yatırımların gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade etti. Pakdemirli, bilgi ve teknolojiyi çiftçinin kullanımına sunmak ve bakanlığın tarımsal tecrübelerini aktarmak için eğitim seferberliği başlattıklarını bildirdi.Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün yapılan kabine toplantısında çiftçilere, "Çiftçilerimiz ekilmedik bir karış toprak dahi bırakmasınlar. Eksinler, biçsinler, biz arkalarındayız, yanlarındayız." mesajını ilettiğini belirterek, "Sizler de lütfen bu mesajı eşinizle, dostunuzla, köyünüzle, kasabanızla, bütün sevdiklerinizle paylaşın." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alım fiyatlarıyla ilgili de müjde verdiğini anımsatan Pakdemirli, TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1350 liradan 1650 liraya, arpa alım fiyatını ton başına 1100 liradan 1275 liraya çıkardıklarını hatırlattı.Pakdemirli, çiftçilere hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yaptıklarını da dile getirerek, "Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır. Şundan emin olmanızı isterim ki biz hükümet olarak da Bakanlık olarak da bütün imkanlarımızla yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı."Temel gıda maddelerinde sıkıntı yaşamıyoruz"Pakdemirli, pandemi sürecinde Türkiye'nin yeterli gıda stoğu bulunduğuna ve endişe edilecek bir durum olmadığına işaret ederek, "Gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde ülkemizde herhangi bir sorun bulunmuyor. Bu nedenle, ülkemizin tahıl, baklagiller, et stokları, süt arzı, balık üretimi, sebze ve meyve olmak üzere temel gıda maddeleri teminiyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çok şükür ambarlarımız dolu." dedi.Bakanlığa bağlı bütün bölge, il, ilçe teşkilatıyla iletişime geçilerek,tarım takviminin aksamaması, her türlü tedbirin alınması, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde olunması ve sürekli bilgi akışı sağlanması konusunda talimat verildiğini belirten Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği olan ekim, dikim, sulama, bakım gibi faaliyetlerin kesintisiz devam etmesi için çiftçilerimizin ve tarım işçilerimizin, işletmelere erişimlerini sağladık. Gübre, tohum ve ilaç gibi tarımsal girdilere erişim veya dağıtımda bir sorun oluşmaması için de gübre bayileri başta olmak üzere etkin stok kontrollerine ve denetimlerimize devam ediyoruz.""Tohum desteği genişletilecek"Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 21 ile yüzde 75 hibeli tohum desteği sağladıklarını belirten Pakdemirli, bu projeyi gelecek yıl daha da genişleteceklerini söyledi.Pakdemirli, salgın nedeniyle üreticinin tarlasından ve işletmesinden çekilmemesini istediklerini vurgulayarak, "Yine hazır sizlerle bir aradayken bir müjde daha vermiş olayım. Hayvancılık alanında önemli çalışmalar ve hedefler içindeyiz.Bu kapsamda yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere toplamda 100 milyon liralık yem desteği vereceğiz. Her durumda size yetişiriz, siz müsterih olun. Manipülasyonları, felaket senaryolarını kafanıza takmayın. İşlerinize bakın. Yeter ki programlı çalışın, yeter ki planlı üretin." diye konuştu."İlk dersi ben vereceğim"Pakdemirli, Uzaktan Eğitim Sistemi'ne ilişkin de şu bilgileri paylaştı:"Çiftçilerimiz bakanlığımızın internetten yayın yapan televizyonu webtarımTV üzerinden uygun saatleri dikkate alarak programlanan canlı yayın derslerini izleyebilecek.İhtiyaç duyulması halinde de canlı yayın derslerine soru ve talepler iletilebilecek. Bu derslerin gün içinde tekrarı olacak. Tarıma ve ormana dair konulardaki eğitim ve bilgilendirme videolarımıza ulaşabileceksiniz. Uzmanlarımızın düzenlediği eğitimlere evinizden katılabilecek, sorularınızı da sorabileceksiniz. Uzaktan Eğitim Sistemi'nin bir parçası ve tamamlayıcısı olarak bugün Dijital Tarım Kütüphanesi'ni de hizmete açıyoruz. Burayı da inceleyince göreceksiniz, binlerce yazılı ve görsel kaynak sizi bekliyor. Böylelikle siz değerli çiftçilerimiz yorgunluk atarken, çay içerken, boş vaktinizde, yani 365 gün 24 saat Uzaktan Eğitim Sistemimizden istifade edebileceksiniz, kütüphanemize girip kitaplara, dergilere, makalelere ulaşabileceksiniz."Yarın saat 11.00'de başlamak üzere canlı yayın ve eğitim programlarının hazırlandığını dile getiren Pakdemirli, "Eğitim ve bilgilere akademi.tarimorman.gov.tr üzerinden rahatlıkla ulaşabileceksiniz.Yarın saat 11.00'de buluşalım. İlk dersi de ben vereceğim." diye konuştu.Pakdemirli konuşmasının ardından 81 kenti temsilen çeşitli illerdeki üreticilerle video konferans yöntemiyle görüşerek, taleplerini dinledi, sohbet etti.