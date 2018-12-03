Bakanlıktan Engellilere Gündüzlü Bakım Hizmeti

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:40



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:40

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yeni bir hizmet modelimizi de açıklamak isterim; engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren resmi ve özel tüm kuruluşlarda gündüzlü hizmetlerin verilmesi ve bu hizmet modelimizin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Bu sayede çok kısa bir süre içerisinde engellisine bakan adanmış hayatlara bir nefes vermeyi amaçlıyoruz." dedi.Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Saray Engelsiz, Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Sosyal içerme yaklaşımı ile engelli bireylerin güçlendirilmesi" programına katıldı.Hükümet olarak engelli haklarını en önemli konulardan biri olarak gördükleri belirten Selçuk, 2005'te Engelliler Kanunu'nu çıkardıklarını ve bin 500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduklarını anımsattı.Engellilerin özgür bireyler olarak sosyal hayata katılmalarını sağlamayı önemsediklerini vurgulayan Selçuk, erişilebilir kentler, binalar, okullar, park ve bahçeler inşa ederek engellilerin hayatını kolaylaştırmaya çabası içerisinde olduklarını söyledi.Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde onayladığını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:"Anayasanın 10'uncu maddesinde yaptığımız değişiklikle, engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak engelli kardeşlerimize ve ailelerine bütüncül bir bakış açısı ile hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak engelli kardeşlerimizin; ayrımcılığa maruz kalmadan, fırsat eşitliğinden yararlanan, eğitim ve istihdam imkanları ile üretken olabilen ve bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilen bireyler haline gelmelerini sağlamak için çalışıyoruz.""380 bin 384 engelli işe yerleştirildi"Selçuk, 2002'de kamuda engelli 5 bin 777 kişiye istihdam hakkının tanındığına dikkati çekerek, "Bu konuda da önemli bir adım atarak yüzde 40 engel oranına sahip kardeşlerimize kamu ve özel sektörde kota kapsamında istihdam hakkı getirdik. 2002'den bugüne engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdamında yaklaşık 10 kat arttık. Memur olarak istihdam edilen engelli sayısını 53 bin 964'e çıktı." bilgisini verdi.Engellilerin kamunun yanında özel sektörde de istihdamı için tedbirler aldıklarını ifade eden Selçuk, 2002'den bu yana İŞKUR aracılığıyla 380 bin 384 engellinin işe yerleştirildiğini bildirdi.Selçuk, engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin kendi işlerini kurmaları için 50 bin lira hibe desteği sunduklarını belirterek, uygulamanın başladığı 2014'ten bugüne kadar bin 326 engellinin hibe desteğimizden faydalandığını söyledi."246 merkezde 7 bin 725 engelliye hizmet veriliyor"Çalışmalarında her zaman engelli birey ve ailesinin haklarını ön planda tutuklarını ve engelli bireyin kendi kendine yeterli hale gelmesini amaçladıklarını dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:"Engelli ailelerimiz tatil, yolculuk, umre, sağlık, cenaze veya çeşitli nedenlerle ailesindeki engelli bireyi kısa süreliğine emanet edebileceği ve gözü arkada kalmadan bırakılabileceğine inandığı güvenilir bir yere ihtiyaç duyabiliyor. Yine bu noktada engelli ailelerine bir yıl içinde en fazla 30 güne kadar kuruluşlarımızda geçici ve misafir olarak yatılı engelli bakım hizmeti sunmaktayız. Yeni bir hizmet modelimizi de buradan açıklamak isterim, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren resmi ve özel tüm kuruluşlarda gündüzlü hizmetlerin verilmesi ve bu hizmet modelimizin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Bu sayede çok kısa bir süre içerisinde engellisine bakan adanmış hayatlara bir nefes vermeyi ve engellisi olan ailelerin kendilerine de vakit ayırıp, sosyal hayat katılmalarını da amaçlıyoruz."Alınan tedbirler sayesinde bakım hizmeti için sırada bekleyen hiçbir engellinin olmadığını belirten Selçuk, "2002'de sadece 47 bakım merkezinde 3 bin 908 engellimize hizmet sunulurken, bugün bu sayıyı yaklaşık 5 kat arttırdık. Bugün gündüzlü, yatılı ve umutevi olmak üzere toplam 246 merkezde 7 bin 725 engelli kardeşimize hizmet vermenin gururunu ve onurunu yaşamaktayız." dedi.Bakan Selçuk engellilere destek amacıyla tablo satın aldıGörme engelliler için betimlemenin yapıldığı, işitme engelliler için işaret dilinin kullanıldı program, engelsiz bir mekanda düzenlendi.Programda, engellilerden oluşan Saray Engelsiz, Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Mehter Takımı gösteri sundu.Bakan Selçuk, engellerini aşarak alanlarında başarı elde etmiş isimlere plaket takdim etti. Plaket verilen engellilerden Ressam Yusuf Akgün, Selçuk'a kara kalem portresini armağan etti.Selçuk ve beraberindekiler daha sonra engelliler tarafından yapılan resim ve el işi sergisini gezdi. Bakan Selçuk, burada engellilere destek amacıyla tablo satın aldı.Programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, eski bakanlardan İmren Aykut ve Gürdal Akşit, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve ilgililer katıldı.