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Bakanlıktan engellilere özel davetiye

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı için görme engellilere sesli, işitme engellilere de işaret diliyle davetiye hazırlandı.

29.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:24Bakanlıktan engellilere özel davetiye
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 3 Dünya Engelliler Günü programı için görme engellilere sesli, işitme engellilere de işaret diliyle davetiye hazırlandı.
Bakanlık tarafından engelliler için fırsat eşitliğinin sağlanması, bu fırsatlara erişimin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Engellilerin, erişilebilirlik konusunda her türlü birikim, kurum ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanması hedefleniyor.
Bilgiye erişimin temel bir hak olması gerekliliğinden hareketle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde engellilerin erişilebilirliğinin artırılması konusu ele alınacak.
Bakanlık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılacak program için ilk defa işitme ve görme engellilere yönelik davetiye hazırladı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk imzasıyla "3 Aralık Dünya Engelliler Günü programımıza katılımlarınız bizi onurlandıracaktır." yazısının yer aldığı davetiyede, görme engelliler için sesli betimleme yöntemi kullanıldı. Betimlemede programın adı, tarihi, yeri ve saati aktarıldı.
Bakanlık ile sıfır atık logosunun yanı sıra "Yeşil Etkinlik kapsamında basılı kağıt ürün kullanılmadan gerçekleştirilmektedir." ifadelerinin yer aldığı davetiye ayrıca işitme engelliler için de görüntülü olarak işaret diliyle hazırlandı.

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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