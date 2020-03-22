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Bakanlıktan fabrikalara Kovid-19 uyarıları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, salgına karşı üretim tesislerine gönderdiği uyarı yazısında, uyulması gereken kuralları, ateş ölçüm, takip kayıt, beyan, hijyen, 1,5 metre, iş sürekliliğini sağlama ve bilgilendirme ana başlıklarıyla 7 kategoride iletti.

22.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:07
Bakanlıktan fabrikalara Kovid-19 uyarıları
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, salgına karşı üretim tesislerine gönderdiği uyarı yazısında, uyulması gereken kuralları, ateş ölçüm, takip kayıt, beyan, hijyen, 1,5 metre, iş sürekliliğini sağlama ve bilgilendirme ana başlıklarıyla 7 kategoride iletti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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