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Bakanlıktan haksız fiyat artışına yakın takip

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" denildi.

12.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:01
Bakanlıktan haksız fiyat artışına yakın takip

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yazılı açıklama yapılarak, koronavirüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde haksız fiyat artışı ile stokçuluk iddialarına ilişkin şikayetler alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız konu ile ilgili şikayetlerini söz konusu hattımıza iletebilirler. Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ekonomi

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