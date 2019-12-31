Haberler » Güncel » Bakanlıktan hava kirliliği açıklaması - Haber

Bakanlıktan hava kirliliği açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zonguldak'ta gösterilen verilerin teknik bir arızadan dolayı yüksek görüldüğünü açıkladı.

31.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00 Bakanlıktan hava kirliliği açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zonguldak'ta gösterilen verilerin teknik bir arızadan dolayı yüksek görüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinden alınan verilere göre dün akşam saatlerinde Zonguldak Merkez'de ölçülen Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi (AQI) 999 oranında gösterildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zonguldak Valiliği'ne söz konusu yapılan incelemeler sonucunda hava kalitesi ölçüm istasyonunda kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı yapılan ölçümlerde hatalı sonuç alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 'İlimiz, Merkez İlçede buluna Hava Kalitesi İzleme İstasyonumuzda normal seyrinde devam eden partikül madde 10 konsantrasyon değerinin 29.12.2019 tarihi saat 21.00'den itibaren 1000ug/m3"ün üzerinde okumaya başlamasıyla, söz konusu istasyonda yapılan inceleme neticesinde 29.12.2019 saat 21.00'den itibaren hava kalitesi ölçüm istasyonumuzda birkaç kere elektrik kesintisi olduğu, besleme ünitesinin üzerinde gerçekleşen bu elektrik kesintisi sonucu Partikül Madde 10 ölçüm cihazımız arızaya girerek aynı filtre üzerinde okuma yaparak sonucu hatalı verdiği ifade edilmiştir. Ayrıca cihazın okuduğu değer ile bu süreç içerisinde yaşanan hava koşulları arasında yapılan kıyas sonucu yağmurlu bir günde Partikül Madde 10 değerinin bu değerlere çıkma ihtimali bulunmadığı, İlimiz Partikül Madde 10 değerleri AB Hava kalitesi Sınır Değerinin altında olduğu özellikle belirtilmiştir." - ZONGULDAK

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:12   Mehmetçik yeni yıla ailelerinden uzakta, silah arkadaşlarıyla girdi - Haber
01:11   İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi - Haber
01:11   Galata kulesi önünde yeni yılın ilk evlilik teklifi - Haber
01:11   Kadıköy'de yeni yıla böyle girdiler - Haber
01:10   Ortaköy'de yeni yıla böyle girildi - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
22:45   Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Haber
1.01.2020 01:14:16