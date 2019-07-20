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Bakanlıktan KKKA uyarısı: "Açık renk giysiler tercih edin"

Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kene yoluyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından korunmak için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

20.07.2019 13:30 Bakanlıktan KKKA uyarısı: "Açık renk giysiler tercih edin"
Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kene yoluyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından korunmak için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kene yoluyla bulaşan KKKA hastalığından korunmak için tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giymek gerektiği belirtilerek, kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için de açık renk giysiler tercih edilmesi gerektiği kaydedildi. Riskli alanlarda bulunduktan sonra vücudun kontrol edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, kenenin vücuda tutunması halinde en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi uyarısında bulunuldu. Öte yandan kenenin vücuttan çıkarıldığı 10 gün içinde de halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal belirtilerinin görülmesi halinde tekrar bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerektiği belirtildi.
(Neşra Durmaz/İHA)
Kaynak: İHA
Kongo, Kırım, Güncel

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