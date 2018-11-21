Bakanlıktan 'Maden Kazası' Açıklaması

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:36



21 Kasım 2018 Çarşamba 17:36

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Zonguldak'ta 3 maden işçisinin yaşamını yitirdiği maden kazasına ilişkin sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.Kilimli ilçesi Dağyolu Sokak mevkisinde İ.A.'ya ait kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen metan gazı sıkışması patlamasında 5 işçi mahsur kalmış, işçilerden 2'si sağ kurtarılmış yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından diğer 3 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Sürdürülen soruşturma kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' da twitter adresi üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Zonguldak Kilimli'de meydana gelen elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelere baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Olayda sorumluluğu bulananların belirlenmesi için başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreçlerin yakından takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.(İHA)