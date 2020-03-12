Bakanlıktan Manisa BBSK'ya teşekkür belgesi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ve elde ettiği başarılar nedeniyle, kulübe bir teşekkür belgesi gönderdi.
12.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:09
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ve elde ettiği başarılar nedeniyle, kulübe bir teşekkür belgesi gönderdi.
Bakan Kasapoğlu adına belgeyi, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan'a, Yunusemre Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tokay takdim etti.
Bakan Kasapoğlu imzaladığı belgede, 2019 yılında Türk sporunu Türkiye'nin her köşesinde daha ileriye taşımak için Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından canla başla yürütülen çalışmalar için teşekkür ederek, 2020 yılında da başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. - MANİSA
Bakan Kasapoğlu adına belgeyi, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan'a, Yunusemre Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tokay takdim etti.
Bakan Kasapoğlu imzaladığı belgede, 2019 yılında Türk sporunu Türkiye'nin her köşesinde daha ileriye taşımak için Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından canla başla yürütülen çalışmalar için teşekkür ederek, 2020 yılında da başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, Mehmet Kasapoğlu, Manisa, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Spor
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Spor
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Spor
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Spor
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı