Bakanlıktan "Pençe Harekatı" paylaşımı
HAKKARİ - Irak
kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu. Milli Savunma Bakanlığı
sosyal medya hesabından harekata katılan komandoların görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Pençe Harekatında komandolar...Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağları, El verir uzanırız mor siyah bulutlara..." denildi.
Kaynak: İHA
PKK
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, 3. Sayfa