06.06.2019 15:25
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Bakanlıktan "Pençe Harekatı" paylaşımı

Bakanlıktan "Pençe Harekatı" paylaşımıHAKKARİ - Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.

Bakanlıktan "Pençe Harekatı" paylaşımı
HAKKARİ - Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından harekata katılan komandoların görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Pençe Harekatında komandolar...Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağları, El verir uzanırız mor siyah bulutlara..." denildi. Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı
Kaynak: İHA
PKK, Hakurk, Irak, 3. Sayfa

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