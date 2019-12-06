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Bakanlıktan, 'Real Madrid' açıklaması

Real Madrid'e sponsor olduğuna ilişkin iddialar için, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi ve çıkan haberler yalanlandı.

06.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:15Bakanlıktan, 'Real Madrid' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor oldukları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapılması gereği hissedilmiştir. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır" denildi.


Real Madrid, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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