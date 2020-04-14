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Bakanlıktan sanayi tesislerinin faaliyetlerine ara vereceği iddiasına yalanlama

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nca başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ'daki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

14.04.2020 12:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:01
Bakanlıktan sanayi tesislerinin faaliyetlerine ara vereceği iddiasına yalanlama

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nca başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli , Bursa, Sakarya ve Tekirdağ'daki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Covid-19 ile mücadele ettiğimiz böyle hassas bir dönemde ülkemiz ekonomisinin belkemiği olan sanayi sektörü, üretimin durmaması için gerekli tüm önlemleri alarak büyük bir özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemiz ekonomisini hedef alan bu tarz asılsız haberler, gece gündüz fedakarca çalışan emekçilerimiz başta olmak üzere tüm üretim aktörlerince üzüntüyle karşılanmaktadır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Kocaeli, Güncel
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