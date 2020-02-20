Bakanlıktan 'uçak kazası' açıklaması

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, 5 Şubat 2020 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin, "Kaza ile ilgili ön rapor ve daha sonra nihai rapor ortaya çıktığında bakanlığımız tarafından kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" açıklaması yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın kuruluşlarında, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Pegasus Havayolları'na ait uçağın kara kutularının yurtdışında incelendiği ve kaza raporunun yayımlandığı ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Adli yargı kararları ve kaza araştırma ve inceleme raporları ortaya çıkmadan, doğru olmayan bilgilerle kamuoyunu yanıltmak, hem kazanın sebeplerine sağlıklı bir şekilde ulaşılmasına engel teşkil eder hem de kazada taraf olan kurum, kuruluş ve şirketlere, yaralanan veya hayatını kaybeden insanların yakınlarına haksızlık yapılmış olur. Kazanın yaşandığı ilk andan itibaren Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan, başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli açıklamalar da yapılmaktadır. Kaza ile ilgili ön rapor ve daha sonra nihai rapor ortaya çıktığında da bakanlığımız tarafından kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Açıklamada, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren bugüne kadar yapılan çalışmalar şöyle sıralandı:

"-Söz konusu kaza sonrasında kurtarma faaliyetlerini müteakiben öncelikle enkaz yerinde gerekli ön incelemeler yapılmış ve uçağa ait kara kutuların temini sağlanmıştır.

12 Şubat 2020 tarihinde NTSB, FAA ve Boeing uzmanlarından oluşan bir heyet ile beş personelimiz kara kutuları incelemek üzere Almanya Kaza İnceleme Ünitesine intikal etmiş ve sadece kara kutularla ilgili incelemeler 15 Şubat 2020 tarihinde sonuçlanmıştır.

Gerek CVR, gerekse FDR çözümleri sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen analiz ve değerlendirme çalışmaları halen devam etmektedir.

Hazırlanacak olan kaza inceleme raporunda değerlendirilmek üzere;

- Kaza ile ilgili olarak pilotlar ve diğer ilgili personelin ifadesinin alınmasına ve yorumlanmasına yönelik olarak çalışmalar devam etmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uçuş ve iniş esnasındaki yağmur, yıldırım ve rüzgar dahil tüm detaylı hava şartlarına ilişkin bilgiler toplanmaktadır.

Havaalanının fiziki durumu ile ilgili pistin fiziki şartları ve bakımı onarımı ile ilgili belgeler toplanmakta ve değerlendirilmektedir.

Hava Trafik Kontrolörlerinin uçak ile yaptığı görüşmelerin dökümü temin edilmiş, incelenmesi ve değerlendirmesine başlanılmıştır.

Hava aracı tasarımcı ve imalatçı devleti sıfatıyla Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Ulaşım Emniyet Kurulu (NTSB) tarafından akredite temsilci ataması yapılmış ve kurmuş olduğumuz Kaza Araştırma İnceleme Grubu ile birlikte çalışmaya başlamıştır.

Gerek imalat gerekse bakım açısından uçağa ait teknik özelliklerin temini ve değerlendirilmesi çalışmaları da yürütülmektedir.

Oluşturulan sözkonusu grup, benzer kazaların önlenmesine yönelik tavsiyelerin de yer alacağı kaza inceleme raporuna yönelik çalışmalarına devam etmekte olup, ön raporu 1 ay içinde hazırlayacak, daha sonra ise nihai raporu tamamlayacaktır."

ANKARA,