Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakanlıktan üreticilere 106 milyon 155 bin TL ilave destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere ilave 106 milyon 155 bin TL destekle toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL ödeneceğini duyurdu.

27.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:49
Bakanlıktan üreticilere 106 milyon 155 bin TL ilave destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere ilave 106 milyon 155 bin TL destekle toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL ödeneceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, anaç koyun-keçi, hububat-baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçileri üreticilerine ödenecek desteğe ilave olarak 106 milyon 155 bin TL daha destek verileceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, mazot-gübre, anaç koyun-keçi, hububat-baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçileri ilave desteği olarak toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL'lik destek ödemelerinin bugün üreticilerin hesaplarına ödeneceğini duyurmuştu. Mevcut ödemelere ek olarak 106 milyon 155 bin TL daha destek ödemesi plana ilave edilerek, üreticilere toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL ödeme yapılacak. Destekler, 27 Mart Cuma günü (bugün) saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Üreticilerin TCKN son hanelerine göre yatırılacak destek miktarları şöyle:

"Mazot-gübre: 21 ilde 610 bin 502 üreticiye 1 milyar 196 milyon TL

Anaç koyun-keçi: 80 ilde 196 bin 116 yetiştiriciye 580 milyon TL

Hububat-baklagil: 20 ilde 46 bin 820 üreticiye 164 milyon TL

Dane mısır: 7 ilde 9 bin 799 üreticiye 22 milyon TL

Hayvan hastalık tazminatı: 68 ilde 686 yetiştiriciye 16,2 milyon TL

Tiftik keçilerine ilave destek: 3 ilde 131 yetiştiriciye 226 bin TL" - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Bakanlıktan üreticilere 106 milyon 155 bin TL ilave destek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Ekonomi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Ekonomi
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
IMF’nin koronavirüs nedeniyle ilk kredi vereceği ülke belli oldu Ekonomi
IMF'nin koronavirüs nedeniyle ilk kredi vereceği ülke belli oldu
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB’den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi Ekonomi
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:06: Kömür madenlerindeki "koronavirüs" önlemleri - Ekonomi 15:04: Amasya'da antibakteriyel tulum üretiliyor - Ekonomi 14:57: TAYSAD: "Korona virüs, 100 bini aşkın tedarik çalışanını doğrudan etkileyecek" - Ekonomi 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:54: Merkel ve Rutte Euro Belgesi için "corona tahvilleri"ne karşı - Ekonomi 14:51: DowAksa'da üretimde koronavirüs önlemleri - Ekonomi 13:07: Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak - Ekonomi 12:40: Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak - Ekonomi 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:24: IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek - Ekonomi 12:17: Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum - Ekonomi 12:02: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi