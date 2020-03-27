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Bakanlıktan üreticilere 106 milyon 155 bin TL ilave destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere ilave 106 milyon 155 bin TL destekle toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL ödeneceğini duyurdu.

27.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:15
Bakanlıktan üreticilere 106 milyon 155 bin TL ilave destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere ilave 106 milyon 155 bin TL destekle toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL ödeneceğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, anaç koyun-keçi, hububat-baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçileri üreticilerine ödenecek desteğe ilave olarak 106 milyon 155 bin TL daha destek verileceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, mazot-gübre, anaç koyun-keçi, hububat-baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçileri ilave desteği olarak toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL'lik destek ödemelerinin bugün üreticilerin hesaplarına ödeneceğini duyurmuştu. Mevcut ödemelere ek olarak 106 milyon 155 bin TL daha destek ödemesi plana ilave edilerek, üreticilere toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL ödeme yapılacak. Destekler, 27 Mart Cuma günü (bugün) saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.
ÜRETİCİLERİN TCKN SON HANELERİNE GÖRE YATIRILACAK DESTEK MİKTARLARI ŞÖYLE:
"Mazot-gübre: 21 ilde 610 bin 502 üreticiye 1 milyar 196 milyon TL
Anaç koyun-keçi: 80 ilde 196 bin 116 yetiştiriciye 580 milyon TL
Hububat-baklagil: 20 ilde 46 bin 820 üreticiye 164 milyon TL
Dane mısır: 7 ilde 9 bin 799 üreticiye 22 milyon TL
Hayvan hastalık tazminatı: 68 ilde 686 yetiştiriciye 16,2 milyon TL
Tiftik keçilerine ilave destek: 3 ilde 131 yetiştiriciye 226 bin TL"
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Güncel

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